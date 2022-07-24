محافظ بني سويف يناقش مع جمعية المستثمرين آليات ترفيق المنطقة 2/31 للصناعات الثقيلة

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً ، لمناقشة مستجدات والإجراءات المطلوبة لترفيق المنطقة 2/31 للصناعات الثقيلة ، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الرؤوف ممثل هيئة التنمية الصناعية، المهندس تيسير ممدوح رئيس قطاع التخطيط بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعديينية، المهندس عادل مليجي مدير مشروعات الوجه القبلي بالجها ، المهندس محمد أبو السعود مدير شركة طاقة للغاز، المهندس سامح جرجس مساعد شركة مياه الشرب ، المهندس سيد عبد الحفيط مدير شبكات كهرباء بني سويف، عبد القادر فريد رئيس جمعية مستثمري المنطقة 2/31 للصناعات الثقيلة ، لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، المهندس أحمد رياض مسؤول المنطقة بمكتب الاستثمار.

في بداية الاجتماع أشار المحافظ إلى أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية، ومشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار والهيئات والجهات المعنية بالقطاع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات.

وتم بحث سبل وآليات توفير التغذية الكهربائية والمورد المائي لعدد من المشروعات المخصص لها أراض بالمنطقة، ومناقشة الاستشاري المقدم من الجمعية فيما يخص ترفيق المنطقة ودراسة الموضوع من كافة النواحي، حيث تم الاتفاق مجموعة من التوصيات، والتي من أبرزها قيام جمعية المستثمرين بموافاة المحافظة بالشكل النهائي للاتفاق المبرم بينها وبين الشـركة المنفذة للتغذية الكهربائية والمحافظة والتنمية الصناعية وذلـك للدراسة وإبداء الرأي، مع التأكيد على استدامة تقـديـم خـدمات المرافـق بالمنطقة بما لا يؤثر سلبا على الاستثمارات بالمنطقة مستقبلا، فضلاً عن قيام الجمعية بتسليم الجهاز التنفيـذي مخططات شبكات المرافق المعدة بمعرفة الشركة المنفذة وقيام الجهاز التنفيذي بتقديم دراسة لتلك المخططات وعرض تقريرها على السيد المحافظ، هذا بالإضافة إلى قيام الجمعية بتقديم مقترح لإعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية للمنطقـة، والتأكد من امكانية استدامة توافرها بالمنطقة.