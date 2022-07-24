اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف يلتقى أسرة رئيس قرية قمبش ويطمئن على أحوال أبناء وزوجة الفقيد

الأحد، 24 يوليه 2022 03:01 م
محافظ بني سويف يلتقى أسرة رئيس قرية قمبش ويطمئن على أحوال أبناء وزوجة الفقيد محافظ بني سويف يلتقى أسرة رئيس قرية قمبش
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أسرة رئيس مجلس قروى قمبش نادى طه معوض، والذى توفي" أول أمس الجمعة "، وذلك فى حضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لهم فى أى وقت، مشدداً على التواصل معه بشأن أى احتياج أو مطلب لأفراد الأسرة.

وحرص المحافظ على مداعبة أبناء الفقيد، مؤكداً لهم أن والدهم الراحل كان إنساناً متميزاً ومخلصاً فى عمله، ومحفزاُ إياهم بأن يكونوا مثل والدهم فى إخلاصه وحبه لوطنه وعمله.

 

من جانبها أعربت أرملة الفقيد، عن تقديرها لهذا اللقاء، وحرص المحافظ على الوقوف بجانبهم ومساعدتهم ومواساته لهم ولأولادها فى محنتهم.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مدينة ببا

قرية قمبش



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة