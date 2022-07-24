محافظ بني سويف يلتقى أسرة رئيس قرية قمبش ويطمئن على أحوال أبناء وزوجة الفقيد

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أسرة رئيس مجلس قروى قمبش نادى طه معوض، والذى توفي" أول أمس الجمعة "، وذلك فى حضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لهم فى أى وقت، مشدداً على التواصل معه بشأن أى احتياج أو مطلب لأفراد الأسرة.

وحرص المحافظ على مداعبة أبناء الفقيد، مؤكداً لهم أن والدهم الراحل كان إنساناً متميزاً ومخلصاً فى عمله، ومحفزاُ إياهم بأن يكونوا مثل والدهم فى إخلاصه وحبه لوطنه وعمله.

من جانبها أعربت أرملة الفقيد، عن تقديرها لهذا اللقاء، وحرص المحافظ على الوقوف بجانبهم ومساعدتهم ومواساته لهم ولأولادها فى محنتهم.