محافظ بنى سويف يبحث مع وفد جهاز التعبئة والإحصاء تدعيم التعاون المثمر

بنى سويف - هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه بوفد من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى ضم اللواء رأفت أحمد كامل رئيس الإدارة المركزية لإقليم الوجه القبلى بالجهاز، سميحة معوض إمام مستشار رئيس الجهاز، عبد المنعم عبد العظيم مبروك مدير عام محافظات شمال الصعيد، أحمد صبحى مصطفى مدير إدارة الجهاز ببنى سويف.

تناول اللقاء عدداً من الإجراءات والتسهيلات التى تدفع بجهود فرع الجهاز بالمحافظة، نظراً لأهمية ما يقدمه الجهاز بشكل عام فى مجال توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التى تدعم متخذى القرار فى كافة الملفات .

وأكد محافظ بنى سويف على توجيهاته لكافة الجهات التنفيذية المعنية ،بتسهيل وتنفيذ مهام الجهاز، مشيراً إلى أن بنى سويف هى أول محافظة تشكل وحدة ولجنة جيومكانية لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة التى تتيح لكل المهتمين بشؤون المحافظة ومواردها مثل المستثمرين والمجتمع المدنى، المعلومات الدقيقة لاتخاذ القرار المناسب وتوفير الدعم الملائم بما يعزز من جهود التنمية بالمحافظة.