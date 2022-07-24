محافظ الوادي الجديد: سحب المنازل من المنتفعين غير الجادين بمشروع بشائر الخير

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

سحب المنازل من المنتفعين غير الجادين بمشروع بشائر خير الوادي بعد إنتهاء المهلة المحددة لإستلام المنازل و الإنتقال الفعلي للإقامة بالقرية.

سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة وعدم التهاون مع أي حالات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

مراجعة موقف تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية والإنتهاء من أعمال التركيب وفقًا للمخطط الزمني للحفاظ على المخزون الجوفي.

تكثيف لجان المرور والمتابعة لإستعدادات القرى والوحدات المحلية لإستقبال لجان التقييم الميداني التابعة لجائزة التميز الحكومي لضمان الجاهزية ومواصلة حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالمساجد للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأورام الثدي والمبادرات الرئاسية لصحة الأسرة.

إنشاء دار حضانة نموذجي لخدمة العاملات بديوان عام المحافظة والإدارات المحلية بالخارجة.

التنسيق والإعداد للدورة الثانية للملتقى التسويقي للتمور المصرية بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.