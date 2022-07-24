محافظ المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة وحديقة شارع مصر تمهيدا لافتتاحها

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية ساقية أبو شعرة وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة لتطوير واجهة قرى الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والمهندس أسامة مدكور رئيس مجلس إدارة شركة مدكور.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية سيرا على الأقدام المجمع الزراعى بالقرية علي مساحة 1353 م، ويضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعي وبنك تنمية وائتمان زراعي بما يساهم في تنمية وخدمة أهالي القرية، وقد تم نهو المشروع والتسليم الابتدائى وجارى تلافى الملاحظات.

وأشار المحافظ إلى أن رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيراً بتنفيذ تلك المجمعات من أجل تبسيط وتيسير وصول الخدمة للمواطنين والمزارعين دون أى معاناة وتذليل كافة العقبات لسهولة الحصول على الخدمة والانتهاء من كافة الإجراءات فى أسرع وقت ممكن وتسهيل عملية الربط الإلكتروني لهذه الخدمات مما يساهم فى تغيير واقع الحياة الى حياة أفضل للجميع .

كما تفقد المحافظ مركز شباب ساقية أبو شعرة على مساحة 1800م وما يتم به من أعمال رفع كفاءة، عبارة عن دورين يضم صالة جيم وصالة بلياردو وملعب كرة قدم، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال به، وشملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لنقطة شرطة ساقية أبو شعرة واستمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بعقد اجتماع بهم غدا بمكتبه بالديوان العام لفحص الشكاوى والمطالب واتخاذ إجراءات فورية حيالها.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بقرية ساقية أبو شعرة علي مساحة 682 م بنسبة تنفيذ 100%، ويضم المجمع مكاتب تموين ، شئون اجتماعية ، سجل مدني ، ومكتب بريد ، شهر عقاري ، ومركز تكنولوجي يضم صالة لاستقبال المواطنين وعدد من منافذ تقديم الخدمات ، بالإضافة إلى وجود شباك للاستعلامات لتقديم الخدمات المميكنة والمتنوعة للجمهور ، وقد أشار المحافظ إلى ان هذه المجمعات أحد أهم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومن المتوقع أن تحقق نقلة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لما تقدمه من خدمات تكنولوجية رقمية سريعة فى مكان واحد.

وشملت الجولة تفقد المحافظ مدرسة ساقية أبو شعرة الابتدائية بنين بإجمالى 32 فصل دراسي وبتكلفة ما يزيد عن مليون جنيه، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية موجها مدير الإدارة التعليمية بأشمون بإعداد تصور كامل لكافة احتياجات ومتطلبات المدارس بنطاق مركز أشمون لسرعة تلبيتها لخدمة المنظومة التعليمية، وكذا تفقد مدرسة جمال صبحى نصر بنات بتكلفة ما يزيد عن مليون جنيه وأشاد المحافظ بمستوى حجم التجهيزات المبذولة على أرض الواقع .

وشملت الجولة تفقد المحافظ مدرسة عبدالعظيم السيد صالح الابتدائية بساقية أبو شعرة ( إنشاء جديد) بإجمالى عدد (16) فصل دراسى وبتكلفة ما يزيد عن (8) مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، وتم نهو كافة الأعمال بها والتسليم الابتدائي تمهيداً لبدء لدخولها الخدمة ، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس لخدمة المنظومة التعليمية ،وخلال تفقده وجه المحافظ وكيل وزارة الرى تلفونياً باتخاذ اللازم فوراً نحو وصول المياه لترعة الرمية بساقية أبو شعرة استجابة لشكوى الأهالى.

كما تفقد المحافظ مقر الحملة الميكانيكية بساقية أبو شعرة، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بإعداد تصور لاستغلال قطعة أرض فضاء لإقامة سوق نموذجي وحضارى لخدمة أهالى القرية والعرض عليه خلال أسبوع باتخاذ اللازم .

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بقرية ساقية أبو شعره بأشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بتفقد مشروع الصرف الصحى المتكامل بساقية أبو شعرة بطاقة إجمالية 15 ألف م3/يومياً وبتكلفة (450) مليون جنيه تنفيذ شركة المقاولون العرب، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم عدد (٤) محطات رفع بقرى ساقية أبو شعرة وشنواى والفرعونية وكفر الفرعونية، مشيراً إلى أنه تم نهو الأعمال المدنية والميكانيكية لمحطات الرفع ونهو خطوط الطرد و شبكات الانحدار وجارى استكمال شبكات الانحدار ببعض المناطق السكنية، كما تم نهو الأعمال المدنية وجارى أعمال التشطيبات وتوريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% بمحطة معالجة ساقية أبو شعرة ، والتى من المقرر ربط (11) قرية على محطة المعالجة وهم (ساقية ابو شعره - شنواى - الفرعونية - كفر الفرعونية - سواج -النعناعية- سملاى - دروه - صراوه - كفر صراوه - كفر الحما) بإجمالى (180) ألف نسمة، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما تابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للمركز الصحي بساقية أبو شعرة والمقام على مساحة تزيد عن ألفان متر بنسبة تنفيذ 85%، وكذا تفقد أعمال التشطيبات بمركز الأمومة والطفولة بمساحة (1295)م بنسبة تنفيذ 75%.

وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد (33) مراكز ووحدات صحية، وإنشاء جديدلـ(12) مركز تنمية أسرة وطفولة بنطاق مركز أشمون وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المركز .

فيما تم تفقد مشروع " كتابك " بساقية أبو شعرة والتي تنفذه الهيئة العامة لوزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب ضمن مشروعات حياة كريمة، هدف نشر الوعى والأفكار البناءة وغرس قيم التعلم وتعزيز قيم الثقافة المصرية وبناء الشخصية، فضلاً عن تشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والاطلاع ومحاربة التطرف والمفاهيم المغلوطة لدى الشباب والمساعدة فى تكوين وعى الأجيال القادمة.

وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال وحدة الإطفاء بالقرية على مساحة 200م بنسبة تنفيذ 65% ، وكذا أعمال التشطيبات النهائية لعمارات " سكن كريم" بساقية أبو شعرة والتى تضم (11) عمارة سكنية بمساحة إجمالية (19250) متر بإجمالى (88) شقة بنسبة تنفيذ 94% ، هذا ومن المقرر إنشاء (19) عمارة سكنية ضمن مبادرة " سكن كريم " بمركز أشمون بواقع (3) عمارة بسمادون بإجمالى (24) شقة و (11) عمارة بساقية أبو شعرة بإجمالى (88) شقة و(5) عمارات بمنيل دويب بإجمالى (40) شقة سكنية لضمان توفير سكن لائق للمواطنين كونها أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصرى.

وأشاد محافظ المنوفية بكافة محاور المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة " حياة كريمة " والتى تستهدف تطوير قرى الريف وتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل لتؤسس بذلك لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.

كما تفقد محافظ المنوفية اللمسات النهائية لحديقة شارع مصر بنطاق حي غرب بمدينة شبين الكوم، وذلك عقب جولته الميدانية بمركز أشمون لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بساقية أبو شعرة، حيث تابع المحافظ الأعمال النهائية بالحديقة تمهيداً لافتتاحها أمام الجمهور والمقامة على مساحة ما يزيد عن 2000 م2 ، حيث تم الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة بالأرضية وتجليد سور الحديقة بحجر الهاشمة والرخام وتركيب البرجولات والمساحات الخضراء بالحديقة، هذا وتضم الحديقة مقاعد لاستراحة المواطنين وبرجولات ونافورة مياه وأشجار الزينة ومساحات خضراء وسيتم تزويدها بمنطقة ألعاب وأعمدة ديكورية بهدف المساهمة في إيجاد متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين.

وخلال تفقده لأعمال التطوير وجه محافظ المنوفية بضرورة تزويد كشافات الإضاءة بالحديقة لإضفاء مظهر جمالي وحضارى، وكذا توفير 2 سيارة متنقلة لتقديم المشروبات الساخنة والباردة والمواد الغذائية للجمهور بهدف تقديم خدمات متنوعة وراقية تليق بأهالي المدينة.











































