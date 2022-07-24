محافظ الغربية: 498 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا فى حملة طرق الأبواب

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فعاليات حملة طرق الأبواب والتى أطلقتها مديرية الصحة بالغربية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول إلى المواطنين المستهدفين بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى جميع القرى والنجوع والمناطق النائية، بهدف رفع المناعة المجتمعية، والمحافظة على صحة المواطنين العامة، حيث تم البدء فى تنفيذ الحملة على مراحل بهدف تطعيم المواطنين بالجرعات المختلفة الأولى والثانية والثالثة التنشيطية، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق،15 يونيو وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

وأوضح محافظ الغربية أن الحملة تتم من خلال 1084 فريقا ثابتا ومتحركا من الفرق الطبية التى تضم الأطباء والممرضين ومدخلى البيانات والرائدات الريفيات، بالإضافة إلى فرق تثقيف الصحى، حيث يتم المرور على المنازل، والأسواق الشعبية، ومواقف الأتوبيسات، والمناطق الصناعية، والمدارس، ومختلف الهيئات والمؤسسات، للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح.

وناشد رحمى أهالى الغربية بضرورة تلقى الجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا والالتزام باتباع جميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، حفاظًا على الصحة العامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الحملة نجحت فى حصول 498249 مواطنا على اللقاح ضد فيروس كورونا، وجاءت إدارة المحلة أول الأعلى فى معدلات التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها إلى 98490 مواطنا، تليها إدارة سمنود بعدد 83568 مواطنا.