محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير فى 5 مدن وأحياء

الغربية ــ محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم، عددا من مشروعات الرصف والتطوير وذلك خلال جولة تفقدية شملت حى أول المحلة، حى ثان المحلة، مركز ومدينة المحلة، مركز ومدينة سمنود وحى ثان طنطا، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بحى ثان المحلة، حيث تابع المحافظ أعمال رصف شوارع (عرابي، بدر، كمال درويش، فاروق ناصف، امتداد محمد فريد، حاتم، محمد حسين) وعدد من الشوارع بمنطقة منشية البكري، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع بمدينة المحلة، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال واستلامها من خلال اللجنة الفنية لاستلام الطرق.

وفى ذات السياق، تفقد محافظ الغربية كورنيش المحلة والذى يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى تم بدء العمل بها بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعى وحتى الهويس، والثالثة كمحور مرورى يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي- سمنود .

واختتمت الجولة فى المحلة باستعراض أعمال التطوير الجارية بمصنع المحلة لتدوير المخلفات والذى يتم تطويره ضمن خطة المحافظة لتحديث منظومة نقل وفرز المخلفات البلدية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير مدخل مدينة سمنود والذى يتم توسعته من خلال إزالة كافة العوائق والإشغالات وتوحيد الأرصفة ورصف الشارع المؤدى إلى قلب المدينة، كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود إلى جانب كونه محور مرورى يساهم فى تحقيق السيولة المرورية التى يعانى منها مدخل المدينة.

كما استعرض المحافظ فى سمنود أعمال رصف شارع 900 ، موجهاً رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على خط التنظيم تمهيداً لتوحيد الأرصفة ووضع طبقة الإنترلوك، واختتمت الجولة فى سمنود بتفقد أعمال رصف الطريق المؤدى إلى الجامعة التكنولوجية والذى يتم إنشاؤه بهدف تسهيل حركة المرور لدخول الجامعة.

وفى طنطا تفقد رحمى أعمال رصف مربع المماليك حيث يتم رصف عدد من الشوارع المتفرعة من كورنيش الغفران والمتقاطعة مع الطريق السريع، حيث وجه المحافظ بالبدء فى وضع العلامات المرورية التى تسهل حركة المرور فى تلك التقاطعات، واختتمت الجولة فى طنطا بتفقد أعمال كورنيش الغفران والمرحلة الخامسة لكورنيش طنطا والتى تبدأ من نهاية شارع سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق وتم الانتهاء من 85 % من الأعمال.

يذكر أن المحافظة قامت بتطوير عدد من المدن من خلال إنشاء كورنيش سمنود وكورنيش المحلة إلى جانب كورنيش طنطا والذى تم إنشاؤه بطول 5.4 كم وعرض 25 مترا على 5 مراحل، 4 تم الانتهاء منهم بنسبة 100% والخامسة جارى العمل بها بنسبة 85 % .

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حى ثان المحلة، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.