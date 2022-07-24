ماذا تعرف عن جرعات الاسيتامينوفين عند الرضع والأطفال؟

كتب - حسام الشقويرى

يمرض الأطفال ويصابون بغض النظر عن مدى حماية الكبار لهم، ومن الطبيعي أن ترغب في تخفيف انزعاجهم وتخفيف الألم عنهم، ، والپاراسیتامول أو الأسيتامينوفين ، هو دواء شائع لتخفيف الألم والحمى عند الأطفال، و يجب على البالغين اتباع الإرشادات بعناية حول مقدار الأسيتامينوفين الآمن للأطفال والرضع، حسبما نشر موقع webmd

ويعد الأسيتامينوفين أحد أكثر الأدوية شيوعًا للأطفال في الولايات المتحدة، و عندما تستخدم الجرعة الصحيحة ، فهو آمن وفعال للحد من الحمى والألم،و غالبًا ما يوصي به الأطباء للأطفال المرضى أو المصابين أو التسنين.

ما هي أنواع الاسيتامينوفين المتوفرة؟

يتوفر عقار اسيتامينوفين للبالغين في شكل أقراص وأغطية هلامية، وهناك أنواع سائلة وقابلة للمضغ للأطفال والرضع الذين هم أصغر من أن يبتلعوا الحبوب، و يمكنك شراء العديد من نقاط القوة والتركيبات المختلفة من عقار الاسيتامينوفين بدون وصفة طبية.

يتوفر الأسيتامينوفين بمفرده أو في مجموعة من الأدوية. قد تحتوي الأدوية الباردة على عقار اسيتامينوفين مع مكونات لمعالجة السعال والاحتقان. يمكن أن تشمل هذه الخيارات جرعات من عقار الاسيتامينوفين يمكن مقارنتها بجرعة منتظمة من الإصدار المستقل.

هناك أيضًا جرعات أعلى من عقار الاسيتامينوفين وأدوية تركيبة أقوى يمكن للأطباء وصفها للألم الشديد والمرض ، مثل تايلينول 3 الذي يحتوي على الكوديين.

ما هي الجرعات الصحيحة من الاسيتامينوفين؟

تعتمد كمية عقار الاسيتامينوفين التي يحتاجها طفلك على عمره ووزنه. إذا كان عمر طفلك أقل من 12 أسبوعًا ، فلا يجب أن تعطيه عقار اسيتامينوفين ما لم يشرح لك الطبيب جرعات الأسيتامينوفين الخاصة بالرضع.

لا ينبغي إعطاء الأطفال دون سن 12 عامًا أكثر من خمس جرعات في فترة 24 ساعة.