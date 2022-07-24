لسرقة دراجة.. عاطل ينهى حياة مزارعين مسنين فى الهرم

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على مزارعين مسنين مقتولين خلال تواجدهما بقطعة أرض زراعية فى منطقة كفر غطاطى بالهرم، حيث تبين تورط عاطل فى ارتكاب الجريمة لمحاولتهما منعه من سرقة دراجة خاصة بأحدهما، مما دفعه لتهشيم رأسهما بحجر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين فى قطعة أرض زراعية بالهرم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثتين لمزارعين مسنين، أحدهما يبلغ من العمر 83 عاما، والثانى 73 عاما، تم قتلهما فى ظروف غامضة.

فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتوصلت التحريات إلى أن عاطلا متورطا فى ارتكاب الجريمة، لمحاولتهما منعه من سرقة دراجة خاصة بأحدهما.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه هشم رأس أحدهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة، وفر هاربا، إلا أن المجنى عليه الثانى شاهده وحاول ضبطه، فاعتدى عليه أيضا بحجر وهشم رأسه.

انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثتين، وتم نقلهما إلى المشرحة، حيث قررت النيابة تشريحهما، والتصريح بدفنهما، وباشرت التحقيق.