لافروف: نرحب بالنقاش مع الأصدقاء العرب.. وأزمة الغذاء أكذوبة

كتب ـ بيشوى رمزى

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن تاريخ أوكرانيا تدمر أمام أعيننا، حيث يسعى الغرب إلى خلق العداوة بين الشعبين الروسى والأوكراني، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.

وأوضح لافروف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد،أن بلاده على استعداد كامل لمواصلة النقاش مع الأصدقاء العرب، محذرا مما أسماه أكاذيب يطلقها الغرب، ومنها أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف: ينبغي أن يتذكر العالم أن أزمة الغذاء لم تبدأ إطلاقا مع اليوم الأول للعمليات العسكرية الروسية، وإنما تعود إلى توقف سلاسل التوريد خلال وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمات الجفاف التي ضربت العديد من مناطق العالم.

وأوضح، أن الأزمة تفاقمت مع العملية العسكرية بسبب العقوبات المفروضة على موسكو وعدم الالتزام بالمسارات التي حددتها روسيا منذ اليوم الأول لنقل الحبوب الأوكرانية، حيث قامت أوكرانيا بزراعة الألغام في المسارات الأخرى.

وتابع أن المسارات مفتوحة لنقل الحبوب الأوكرانية، بعد الاتفاقية الموقعة مؤخرا، ولكن تبقى هناك ضرورة ملحة للالتزام بتفتيش الحاويات حتى لا يمكن استغلالها لنقل الأسلحة.