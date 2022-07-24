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لافروف: الولايات المتحدة تنصب نفسها زعيمة للعالم وتتدخل فى العلاقات بين الدول

الأحد، 24 يوليه 2022 02:12 م
لافروف: الولايات المتحدة تنصب نفسها زعيمة للعالم وتتدخل فى العلاقات بين الدول وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسي
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن منتدى أفريقيا –روسيا سيعقد منتصف العام المقبل بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، ويجري الإعداد لهذه القمة، مشيرا إلى أنه يقوم بجولة أفريقية للترويج للقمة المشتركة بين موسكو ودول أفريقيا.
 
أشار الوزير لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، إلى أن جدول أعمال هذه القمة سيتحدد لاحقا، ولكن سنتحدث عن الطاقة والثروات الطبيعية والأمن الإقليمي والتعليم والثقافة، وسيتم الانتهاء من جدول الأعمال بالتعاون مع دول أفريقيا.
 
أوضح لافروف أنه لن يستطيع أن يعلق على القلق الأمريكي حول زيادة التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين تاريخية، وتمتد لسنوات، وساعدنا عدد من الدول الإفريقية للحصول على استقلالها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنصب نفسها زعيمة للعالم، وتريد أن تتحكم فى العلاقات بين البلدين، وأدعوهم ليشغلوا نفسهم بأمور أخرى.

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