كوريا الجنوبية تلزم القادمين من الخارج بإجراء فحص كورونا اعتبارا من الغد

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أعلنت كوريا الجنوبية تشديد إجراءات الدخول اعتبارا من غد الاثنين وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤخرا.



وأكدت السلطات الصحية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أنه من المقرر أن تلزم بلادها جميع القادمين من الخارج بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في اليوم الأول من الدخول اعتبارا من 25 يوليو الجاري، موضحة أنه يتعين على القادمين إلى البلاد إجراء فحص PCR في غضون 3 أيام من دخولهم ويتم توصيتهم بإجراء اختبار المستضد السريع في غضون 6- 7 أيام من الدخول، حيث خففت البلاد إجراءات الدخول منذ يونيو الماضي.



وتوصي السلطات الصحية القادمين بالانتظار في المنزل أو مكان الإقامة عقب خضوعهم للفحص حتى يحصلون على نتيجة سلبية.



وتعزى زيادة الإصابات الوافدة من الخارج إلى عودة ظهور كورونا عالميا وسط إجراءات الدخول المخففة وارتفاع عدد المسافرين في السفريات الداخلية والخارجية لقضاء العطلات الصيفية.