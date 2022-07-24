وانتشر عدد كبير من جنود الاحتلال بكثافة في شوارع المحافظة، وتصدى مقاومون فلسطينيون لهم؛ ما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي.

وقال سكان من نابلس إن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت داخل البلدة القديمة.. وقالت مصادر طبية إن أحد المصابين حالته خطيرة للغاية ومازالت الاشتباكات مندلعة حتى الآن.



وانطلقت الدعوات من مآذن المساجد للشباب الفلسطينيين للخروج والتصدي للاحتلال.

