قطع المياه عن بعض مناطق مركز المنصورة لمدة 4 ساعات غدًا

الدقهليه شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال صيانة خط مياه شرب ( بساط كرم الدين - مركز المنصورة) قطر 630 مم "بولي إيثيللين" أمام عزبة مطاوع التابعة لمركز المنصورة، مما يستدعي غلق خط قطر 630 مم لمدة 4 ساعات، يوم الأثنين الموافق 25/7/2022، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا، والأمر الذي سيؤدي لانقطاع المياه بكلًا من الوحدة المحلية ببدواى والبرامون والخيرية والبدالة التابعين لمركز المنصورة.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين