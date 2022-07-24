اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 01:28 م
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قطع التيار الكهربائى 14 ساعة بمدينة المطرية فى الدقهلية غدا

الأحد، 24 يوليه 2022 01:14 م
قطع التيار الكهربائى 14 ساعة بمدينة المطرية فى الدقهلية غدا قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد حمص، رئيس المدينة، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين بالمدينة، وذلك نتيجة لأعمال الصيانه بلوحة توزيع المطرية القديمة، من الساعة 8 صباحا الى 10 مساءً.

وأشار إلى أن سوف يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة 14 ساعة، وسوف تتأثر عدد من المناطق بالمدينة بالانقطاع، وأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي، منطقة الغصنة، منطقة أرض الموظفين، منطقة الجباسات، شارع المينا القبلي، مدخل مدينة المطرية، نهاية الجسر الواقي عند مدخل المدينة، شارع تنيس، منطقة خلف القطار، شارع بورسعيد، بورسعيد 2، منطقة شارع عزا. 

وطالب رئيس المدينة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، وقت انقطاع التيار الكهربائي، حتى لا تتأثر الخدمات خلال انقطاع التيار الكهربائي.
 

 


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مدينة المطرية

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