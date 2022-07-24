يبرز فيديو تصديق اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس فى الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس فى التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التى تمثل إحتياجاً لقطاعات وزارة الداخلية.
فيديو.. اعرف كيفية التقديم لكلية الشرطة هذا العام؟الأحد، 24 يوليه 2022 07:53 م
الشرطة - أرشيفية
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