اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 08:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. اعرف كيفية التقديم لكلية الشرطة هذا العام؟

الأحد، 24 يوليه 2022 07:53 م
فيديو.. اعرف كيفية التقديم لكلية الشرطة هذا العام؟ الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبرز فيديو تصديق اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس فى الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس فى التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التى تمثل إحتياجاً لقطاعات وزارة الداخلية.
 

اخبار الحوادث

التقديم لكلية الشرطة

طلاب الثانوية

اكاديمية الشرطة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة