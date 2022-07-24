فيديو.. اعرف كيفية التقديم لكلية الشرطة هذا العام؟

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو تصديق اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس فى الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس فى التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التى تمثل إحتياجاً لقطاعات وزارة الداخلية.