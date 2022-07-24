فعاليات زيارة وزيرة البيئة إلى مدينة شرم الشيخ.. فيديو

تقرير خاص

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال أحد أهم المؤتمرات العالمية، وهو قمة المناخ، والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 160 رئيس دولة، وفى إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، قامت وزيرة البيئة بزيارة المدينة للتحقق من عمليات التنفيذ الأخيرة التي حدثت على أرض الواقع ضمن خطة تطبيق منظومة المدينة الخضراء.

وتضمنت فعاليات الزيارة التفقدية الخاصة بوزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، والتي أقيمت في الفترة من 21 الي 23 من يوليو الجاري الآتي:

في خلال اليوم الأول من الزيارة قامت وزيرة البيئة بعقد اجتماع مع محافظ جنوب سيناء بشأن البلاستيك، بالإضافة الي تفقد محمية راس محمد، حيث تضمنت الزيارة تفقد خدمات الزوار، تفقد مبني التدريب واختممت اليوم بتفقد الحديقة المركزية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، قامت الوزيرة بتفقد مرصد الطيور وقاعة المؤتمرات بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية في حديقة السلام.

وأختص برنامج الوزيرة في اليوم الثالث من الزيارة علي تفقد محمية نبق، حيث قامت الوزيرة بعمل جولة تفقدية شاملة للمحمية.

وتضمنت فعاليات اليوم زيارة مكان الشربتلي، تفقد مركز الزوار، تفقد مكان العربيات الكهربائية وأماكن رفع كفاءة المحمية. واختتمت اليوم بزيارة نادي المناخ بمركز شباب شرم الشيخ.