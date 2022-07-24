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عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للمدرسة النووية بالوادى الجديد.. صور

الأحد، 24 يوليه 2022 12:09 م
عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للمدرسة النووية بالوادى الجديد.. صور الاختبارات الإلكترونية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تابع الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، سير منظومة العمل فى إجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية والمقامة بمدينة الضبعة وذلك تحت إشراف إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.
 
وقال وكيل التعليم بالمحافظة، إنه يجرى عقد الاختبارات بمقر مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية وأقسام التطوير بإداراتى الداخلة والفرافرة .
 
وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتي فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة لطلاب المحافظة بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية المتميزة وبالتعاون والتنسيق مع مدير عام التعليم الفنى وإدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.
 
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