عقب استغاثتها.. محافظ قنا ينتقل لمنزل أرملة ويوجه بعلاج ابنتها على نفقة الدولة

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منزل أرملة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، عقب تقدمها بشكوى لعلاج ابنتها والتى تبلغ من العمر 4 سنوات وتعانى من امراض كلى، رافقه حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وعلى الفور وجه محافظ قنا بسرعة التنسيق مع منظومة شكاوى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ونقلها إلى محافظة القاهرة لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج اللازم لها، موضحا أن مؤسسة مصر الخير ستتكفل بكافة مصاريف الانتقال إلى محافظة القاهرة، كما أعطى تعليماته بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأسرة لمساعدتهم على تحمل أعباء ومشقة الحياة وذلك باعتبارهم من الأسر الأولى بالرعاية.

الجدير بالذكر أن السيدة تقدمت بشكوى اليوم لمحافظ قنا أثناء استقباله للمواطنين بمكتبه للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.



محافظ قنا ينتقل لمنزل أرملة ويوجه بعلاج ابنتها علي نفقة الدولة