طمعا في الأكشاك..اعترافات المتهمين بفبركة فيديوهات مخدرات وهمية بالإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف شخصان بفبركة فيديوهات مفادها انتشار بيع المخدرات بدائري الإسماعيلية، حيث اتفق المتهمان مع شخص ثالث، على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات "الأكشاك" بالمنطقة، حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحا يضم عددا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات.

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص إنتشار تعاطى المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية، ومناشدة المسئولين إتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على خلفية إتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات "الأكشاك"، حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه على ضوء استئجاره مسرح يضم عدد من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.