اليوم السابع
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سيرجي لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود

الأحد، 24 يوليه 2022 04:35 م
سيرجي لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود وزير الخارجية الروسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود، متابعا: "أثمن اهتمام جامعة الدول العربية في الوضع بأوكرانيا". 

وأضاف لافروف خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية بالقاهرة: "شرحنا الأسباب التي جعلتنا نبدأ العملية في أوكرانيا وكانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا.. وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو وأوكرانيا تلقت الكثير من الأسلحة الغربية".

وتابع وزير الخارجية الروسي: تم خرق اتفاق مينسك وكييف قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته. 


روسيا

أخبار روسيا

وزير الخارجية الروسي

سيرجي لافروف

الجامعة العربية

كلمة وزير الخارجية الروسي



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