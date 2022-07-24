سوريا تعلن خلوها من مرض جدري القردة حتى الآن

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أكدت وزارة الصحة السورية خلو البلاد من مرض جدري القردة حتى الآن، مشيرة إلى أن المرض ضعيف مقارنة بـ "كوفيد 19" والأمراض السارية الأخرى كشلل الأطفال والحصبة وغيرها.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن القطاع الصحي في جهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في جميع المحافظات والعاملين الصحيين في المعابر الحدودية خاصة.



وأهابت الوزارة، بالمواطنين عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على المعلومة حصراً من منصات وزارة الصحة على الإنترنت ووسائل الإعلام الوطنية.