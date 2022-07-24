زيلينسكي: الحرب الروسية لم تحطم أوكرانيا ولن تحطمها

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد إنه مقتنع بأن العملية الروسية لم تحطم بلاده، ولن تحطمها .



جاء ذلك في سياق منشور كتبه زيلينسكي على صفحته على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي،حيث قام بنشر صور للمدافعين والمدنيين الأوكرانيين،مضيفا -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - " الحرب لم تحطم أوكرانيا ولن تحطمها، إنها لم توقف الحياة في بلدنا ولن توقفها ، وبالتأكيد لن تجعلنا رهائن للرعب الذي جلبه" الروس إلى بلدنا، وقال "لن ننصاع وسوف نتحمل،وسنحمي ما هو لنا وسننتصر ! ".