ريشى سوناك يغازل اليمين ويتعهد بوضع حد أقصى للاجئين فى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

تعهد ريشى سوناك، المرشح لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء فى بريطانيا، بفرض حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد، حال فوزه برئاسة الوزراء.

وفى مقاله بصحيفة تليجراف، وضع سوناك خطة من عشر نقاط لتأمين حدود بريطانيا لو فاز فى سباق المحافظين، ووعد وزير الخزانة السابق بالحد من سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعليق أموال المساعدات لو رفضت الدول إعادة طالبى اللجوء والمجرمين ممن رُفضت طلباتهم، واستخدام السفن السياحية لإيواء لمهاجرين غير الشرعيين.

وأشار سوناك إلى أن الحكومة فشلت فى الوفاء بتعهد استعادة السيطرة على حدود البلاد، كما جاء فى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ووصف نظام اللجوء بأنه فوضوى ومعطل.

فيما سينظر إلي لمناشدة لليمين فى الحزب،حيث تتمتع منافسة سوناك ليز تروس بتأييد قوى، قال المستشار السابق إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإسان "لا يمكن أن تمنع قدرتنا على التحكم بشكل صحيح فى حدودنا ويجب ألا نسمح بذلك، ونحن بحاجة إلى ضخ جرعة إضافية من التفكير السليم فى النظام، وهذا ما تفعله خطتى".

وأضاف أن سيقدم حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تقبلهم بريطانيا، وقال إن هذه الأرقام يجب أن تحددها احتياجاتنا، على أن يتم منح البرلمان السيطرة على عدد اللاجئين الذين تقبلهم بريطانيا كل عام.

واستحدم سوناك مقترحاته فى الهجرة لتعزيز أصوله المؤيدة للبريكست، وقال إن الرغبة فى استعادة السيطرة على حدود بريطانيا كانت وراء دعمه لحملة المغادرة فى 2016.

إلا أن مصادر حكومية اتهمت سوناك بتضليل نواب المحافظين بشأن دعمه لسياسات مؤيدة لبريكست، وقالت المصادر للتليجرف إنه حاول عرقة تشريه ليز تروس الذى يتعامل مع بروتوكول إيرلندا الشماليةن ورفض أيضا محاولات تنفيذ إصلاحات مثل قواعد الاتحاد الأوروبى التعلقة بضريبة القيمة المضافة.