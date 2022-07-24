اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: قدمنا أكثر من 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية لدونباس

الأحد، 24 يوليه 2022 04:00 ص
روسيا: قدمنا أكثر من 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية لدونباس الحرب فى اوكرانيا
أ ش أ

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أعلنت روسيا أن قوافل السيارات التابعة لوزارة الطوارئ، نقلت أكثر من 42500 طن من المساعدات الإنسانية إلى منطقة دونباس منذ مارس الماضي.
 
وقال المكتب الصحفي للوزارة لوكالة أنباء تاس الروسية السبت: "لقد سلمت قوافل السيارات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 42500 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس منذ مارس الماضي. وعلى مدار الأسبوع الماضي (من 15 يوليو)، قام رجال الإنقاذ بتسليم المياه المعبأة والمواد الغذائية والأدوية ومواد أولية ضرورية ومواد البناء لاستعادة البنية التحتية وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات 2900 طن إلى جهوريتي دونيتسك ولوهانسك (المعلنتان من جانب واحد) وإلى أكرانيا".
 
وأضاف المكتب الصحفي أن متخصصي المتفجرات في وزارة الطوارئ يواصلون جهود إزالة الألغام في منطقة دونباس وأنهم قاموا على وجه الخصوص بتطهير حوالي 360 هكتارًا من الألغام واكتشفوا أكثر من 48 ألف متفجر.

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