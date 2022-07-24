رفع 1054 حالة إشغال وتحرير 28 محضر مخالفة خلال حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة سيد مدنى، حملات متواصلة لرفع الإشغالات، والذى صرح بأن الحملات تمت على مدار يومين صباحاً ومساءً حيث تم رفع 1054 حالة إشغال وتحرير 28 محضر مخالفة، ومصادرة 4 شلت عربات حنطور مخالفة.

ترأس الحملات محمد ممدوح رئيس الحى، وبالتنسيق مع قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل قسم شرطة المرافق، علاوة على الفنيين والعاملين بحى غرب المدعمين بالمعدات والسيارات.

صرح سيد مدنى، رئيس مدينة أسوان، بأن الوحدة المحلية لقرية أبوالريش قامت بأعمال نظافة مكثفة لمناطق عمارات صالح حرب، ومطلع كلية الهندسة بمتابعة وإشراف رئيس القرية أحمد عبد الراضى، مشيراً إلى قيام الوحدة المحلية لقرى كركر بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بإشراف من رئيس القرية مايكل رفعت.