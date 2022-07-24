اليوم السابع
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رصف وتجميل الشوارع الداخلية بمنطقة المنتزه بالزقازيق بالإنترلوك

الأحد، 24 يوليه 2022 12:07 م
رصف وتجميل الشوارع الداخلية بمنطقة المنتزه بالزقازيق بالإنترلوك رصف وتجميل الشوارع الداخلية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال رصف وتجميل الشوارع الداخلية بمنطقة المنتزه بمدينة الزقازيق باستخدام بلاط الإنترلوك تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
 
كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة امام الشركة لإنهاء اعمالها طبقا للجدول الزمني المحدد مؤكداً أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية بها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.
 
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم البدء في تنفيذ اعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية بمنطقة المنتزه وصولاً لشارع مولد النبي بعد الانتهاء من قطع الفرمة وفرش طبقات السن والرمال وتجهيز الشوارع للرصف بإجمالي 2300 م2 وبتكلفة مالية 490 ألف جنيه وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 17 مليون جنيه.
 
 أضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من رصف شوارع الكباسين والحجار والجزار والغرفة التجارية وتفريعاتهم بمنطقة الصاغة ببلاط الانترلوك بإجمالي 2200 متر وبتكلفة 460 ألف و 437 ألف جنيه ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بحي أول بإجمالي مساحة 4500 م2 وبتكلفة 950 ألف و 437 ألف جنيه ، ومن المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر أغسطس القادم ، وذلك حفاظاً على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
 
 
 

الشرقية

رصف حي المنتزة بالزقازيق

رصف شوارع الزقازيق بالانترلوك

تطوير الزقازيق



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