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رسالة من بوتين للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

الأحد، 24 يوليه 2022 01:44 م
رسالة من بوتين للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضر سامح شكري وزير الخارجية. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لافروف نقل للرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً.
 
كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية، وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.
 
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