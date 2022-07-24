رئيس مياه المنوفية يجتمع بمسؤولى المعامل لوضع آليات للارتقاء بجودة المياه

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع مديري المعامل ومديرى الجوده بالأفرع، بحضور الدكتور إسلام النعمانى رئيس قطاع المعامل، وذلك لمناقشة ووضع آليات عمل للإرتقاء بمستوى وجودة مياه الشرب وضرورة التنسيق الكامل ما بين المعامل والتشغيل بالمحطات.

وخلال الاجتماع أكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء، وشدد أن جوده المياه المنتجة هي خط أحمر وأن هدف الشركه الاساسي هو تقديم كوب ماء نظيف لكل مواطن وكذلك متابعه جوده المياه بالشبكات والاهتمام بعمليات تطهير وغسيل الشبكات وفتح محابس الغسيل كما وأكد على ضرورة الإهتمام بشكاوى العملاء والمواطنين والعمل على حلها.

وكلف مديري المعامل الفرعيه ضرورة متابعة جودة المياه ورفع عينات من نهايات الشبكات.