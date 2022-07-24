وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي اليوم /الأحد/، أن رئيس مجلس السيادة، بعث اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة احتفال مصر بالعيد الوطنى.

وأعرب البرهان، فى برقيته، عن أصدق التهانى للرئيس السيسى، بموفور الصحة والسعادة، وأطيب التمنيات بمزيد من التطور والازدهار، للشعب المصري الشقيق.