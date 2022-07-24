رئيس سفاجا يتفقد أعمال تطوير المجزر لمناقشة الملاحظات النهائية قبل الاستلام

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة سفاجا بتكلفة 12 مليون جنيه، والذي ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.

رافق رئيس المدينة المهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، وذلك لمعاينة الملاحظات النهائية تمهيداً لاستلام المجزر من جهاز التعمير بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

واكد رئيس المدينة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة سفاجا بتكلفة 12 مليون جنيه بتنفيذ جهاز تعمير البحر الاحمر ، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ويقع المجزر على مساحة 3000 مترا مربعا لخدمة أهالي سفاجا ويستوعب أكثر من 100 رأس ماشية يوميًا، ويتكون المجزر من 2 عنبر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

لافتاً إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.