رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات تدريب المتدربين على إدارة التعلم الإلكترونى

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات التدريب على منصة التعلم الإلكترونى Thinqi عن بعد باستخدام برنامج Microsoft teams والتى يشارك بها بعض أعضاء هيئة التدريس من كليات ومعاهد الجامعة ممثلين عن كلياتهم.

تأتى هذه الدورة التدريبية فى ضوء توقيع اتفاقية نظام إدارة التعلم Thinqi بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبنك المعرفة المصرى لصالح الجامعات المصرية مع مسؤلى تشغيل النظام بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.

هذا وقد بدأ التدريب عن بعد (أونلاين) وتم استكمال التدريب بحضور المتدربين والمدربين بمعامل التدريب بكلية الذكاء الاصطناعى لمدة يومين أخريين.

وأكد مبارك على أهمية هذه الدورات التدريبية لإتاحة نظام إدارة التعلم لاستخدامه فى إتاحة خدمات التعليم الإلكترونى بالجامعة، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير نُظم إدارة التعلم على المستوى الدولى، لتحقيق نقلة نوعية فى نُظم التعليم الدولية المعاصرة.

و كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى، الدكتور عصام شوقى المشرف على التعلم الإلكترونى بالجامعة والمهندسة رباب عبد الحميد مدير التعلم الإلكترونى بالجامعة.