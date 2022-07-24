اليوم السابع
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رئيس الوزراء يُتابع جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف

الأحد، 24 يوليه 2022 07:03 م
رئيس الوزراء يُتابع جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران، ووليد عبدالله عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

 

وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى لتأكيد حرص الدولة المصرية على تبنى كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت ومازالت تقوم باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم هذا القطاع الذى يعد شرياناً رئيساً للاقتصاد القومي.

 

وفى بداية الاجتماع، أشار الدكتور خالد العنانى إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية عدة فى وزارة الطيران المدنى مع الجهات المعنية بشأن الطيران منخفض التكاليف، والتى اسفرت عن تحديد أعداد الطائرات التى سيتم البدء بسيرها، وكذا الجهات والوجهات التى ستعمل بها بما يسهم فى تحقيق المستهدف، لاسيما فى سد العجز فى السياحة الداخلية.

 

من جانبه، استعرض الطيار محمد منار موقف أعمال تطوير عدد من المطارات لاسيما شرم الشيخ وسفنكس الدولى، والتى تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدنى ودعم قطاع السياحة وحركة التجارة، موضحاً أيضاً أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات، وأن أعمال تطويره تستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، فضلاً عن تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولى حيث سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلاً عن خدمة حركة الصادرات.

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الطيران منخفض التكاليف

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

تنشيط السياحة



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