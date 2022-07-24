ذا هيل: إصابة بايدن بكورونا تعيق ترويجه لإنجازاته فى عام الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا تسبب فى إلغاء خططه للسفر الداخلى، فيما يمثل عقبة أخرى أمام جهود الرئيس للذهاب والترويج لإنجازاته قبل الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل.

ودفعت إصابة بايدن بفيروس كورونا البيت الأبيض إلى إلغاء رحلات بايدن المقررة إلى بنسلفانيا وفلوريدا، وهما ولايتان رئيسيتان فى الانتخابات. وكان بايدن قد سعى للمزيد من زيارات الولايات منذ بداية العام، إلا أن خططه للسفر الداخلى قد أعاقتها رحلاته الخارجية وتركيزه على الحرب الروسية فى أوكرانيا.

ولا يعرف على وجه الدقة فترة العزل الذى سيخضع له بايدن، حيث يعانى من أعراض متوسطة حتى الآن. وقال البيت الأبيض إن بايدن سيظل فى العزل لخمسة أيام على الاقل وسيبعتد عن الناس حتى تأتى نتيجة اختباره سلبية. وهذا يعنى أنه يمكن أن يواصل أنشطته الشخصية بحلول الأربعاء المقبل.

وتدعو مراكز الوقاية من الامراض والسيطرة إلى حجر صحى عشرة أيام، إلا أنهم قالوا إن الأشخاص يمكن أن يقللوا تلك الفترة حتى خمسة أيام لو كان المريض لا يعانى من ظهور أعراض. وهؤلاء الذين يخرجون من العزل مبكرا يطلب منهم ارتداء الكمامة. وقال أناند باريك، المستشار الطبى الرئيسى فى ركز السياسة الحزبية، والذى عمل وزيرا للصحة والموارد البشرية فى إدارة أوباما، إنه يعتقد أن فترة 10 أيام تقدير جيد، مضيفا إن القادة أصبحوا محافظين الآن فى هذا الشأن.

وإلى جانب الأسئلة المتعلقة بطول فترة الحجر الصحى لبايدن، فإن هناك سؤالا يتعلق بمسار علاجه المعتمد على باركسلأوفيد، مضاد الفيروسات الذى يستخدم فى تخفيف حدة أعراض كوفيد 19. فقد عانى بعض المرضى الذين استخدموا هذا العلاج من عودة للأعراض، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى إطالة فترة عزل بايدن.