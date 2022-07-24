حياة كريمة بالمنيا.. إنشاء محطة معالجة الصرف فى "برطباط" لخدمة 17 قرية مجاورة

المنيا – حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بمركز مغاغة شمال المحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجري العمل عليها بمختلف القطاعات الخدمية بالقرى التابعة للمركز، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

رافق المحافظ، خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي جهاز التعمير، وأعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، والجهات المعنية.

تفقد المحافظ، مشروع إنشاء عمارات سكنية بقرية التوفيقية 7، محطة معالجة صرف صحي بقرية برطباط، والمقامة على مساحة 11 ألف فدان وتخدم 17 قرية، بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية برطباط، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعي بقرية برطباط.

التقى "القاضي"، بعدد من أهالي القرية، حيث استمع الى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، كما وجه الأهالي وأعضاء مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير والاعزاز للسيد رئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات لقري محافظة المنيا بصفة عامة وقري مركز مغاغة بصفة خاصة، لتصبح مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأضخم والأهم على مر التاريخ.

جدير بالذكر أنه يجري العمل على تنفيذ تلك المشروعات بنطاق 19 قطاع خدمي بقري مركز مغاغة.

محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

محافظ المنيا يتابع تنفيذ المشروعات

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اعمال تنفيذ المشروعات

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