حملات للتموين على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.

حيث نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع الرقابة التموينية، و إدارة تموين المركز و مباحث التموين، حملةٍ تموينية أسفرت عن تحرير عدد 50 محضرًا، منها 9 محاضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 12 محضر عدم حمل شهادة صحية، و محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و محضر عدم الإعلان عن وجود مخازن.

و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 5محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12محضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 5 محاضر عدم وجود سجل بالمخبز.

و أكد حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.