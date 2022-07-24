اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 06:55 م
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حملات للتموين على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الأحد، 24 يوليه 2022 06:33 م
حملات للتموين على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية جانب من الحملة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.
 
حيث نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع الرقابة التموينية، و إدارة تموين المركز و مباحث التموين، حملةٍ تموينية أسفرت عن تحرير عدد 50 محضرًا، منها 9 محاضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و  12 محضر عدم حمل شهادة صحية، و  محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و  محضر عدم الإعلان عن وجود مخازن. 
 
و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 5محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12محضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 5 محاضر عدم وجود سجل بالمخبز.
و أكد حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.
 

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