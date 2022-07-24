حكاية الشاب الفائز بحفظ القرآن كاملا دون أخطاء فى 7 ساعات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

"لم أصدق ما حدث حتى الآن، أنني أنجزت مهمة في 7 ساعات فقط، والفضل لله ثم لشيخي الذي هون عليّ الأمر، وكان يتخللها استراحات لتناول مشروبات ساخنة، لإكمال التلاوة والتسميع دون أخطاء".. بتلك الكلمات كشف محمد عبد الرحمن صقر، الفائز فى المسابقة التي أقامها محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا، لـ"اليوم السابع"، عن الساعات التي قضاها خلال المسابقة لتسميع القرآن كاملا دون أخطاء، فلم يكن يتوقع أن تتم المهمة من البداية، ولمن رغبته في خوض التحدي، وتشجيع أسرته، هما الدافع الأول للمشاركة من بين 15 مشاركاً من الفتيات والشباب، ولكي نثبت أن في العصر المعاصر والجيل الحالي، يوجد من يستطيع أن يختم القرآن مرة أو مرتين في اليوم كما كان يفعل السلف من الصالحين.

وأضاف صقر، أنه بدأ التحضير للمسابقة لمدة شهر كامل، بطريقة تدريجية، في البداية تلاوة جزء ومراجعته ثم جزأين ثم ثلاثة وهكذا حتى أتم القرآن كاملا مراجعة، مؤكدا أنه يوم المسابقة صلى الفجر وكان برفقه شقيقه، وتوجه للمسجد لأداء صلاة الفجر، وللمشاركة في المسابقة، وبدأها الساعة الخامسة، وبعد ساعة شعر بشيء من الفتور ولكن الشيخ محمد فرج، شجعه على إتمام القراءة، حتى أتمها، مؤكداً في كل ساعة او ساعتين كان يأخذ استراحة، لتناول كوبا من الينسون أو الشاي، وقدم له خطيب مسجد المرسي، إفطاراً ليقويه على مواصلة أداء المهمة.

وقال صقر، عندما أتم المهمة سجد لله شكراً، ولم يصدق نفسه أنه استمر طوال تلك الساعات يتلو كتاب الله، ويختم القرآن، وبعدها وجد حفاوة كبيرة من الشيخ محمد فرج ومن شقيقه الدكتور إبراهيم، مؤكداً أن يتمنى أن يكون ناجحا في حياته، ويرزقه الله بزوجه صالحه، مشيراً إلى أن أشقائه الثلاثة من حفظة كتاب الله، مقدماً الشكر لمشايخه ووالديه وأشقائه.

وقال صقر، إنه يجب الحرص على توجيه الأطفال للكتاتيب لأنها هي من تزرع في قلوب وعقول الأطفال حبهم لكتاب الله، ولا يقتصر الأمر أن يخصص والد الطفل شيخا ليعلم الطف في منزله، بل عليه أن يوجهه للكتاب، والكتاب تخرج منه وتربى به عظماء وكبار المشايخ في مصر، وهذا ما يميز القرى المصرية، وعلى سبيل المثال، مثلنا الأعلى الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، وغيره.

وأضاف صقر، الفائز بمسابقة القرآن الكريم وقراءته في 7 ساعات متواصلة، إنه يقطن مدينة بيلا، تخرج من كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم، وكان عمره 9 سنوات، على يد الشيخ ابراهيم فطاير، رحمه الله، وسمع أن إمام مسجد المرسى ببيلا، الشيخ، محمد فرج أطلق مسابقة لمن يقرأ القرآن كاملا دون أخطاء فشارك ومعه 15 مشاركا من بيلا الشيخ فقرأه في 7 ساعات دون خطأ.

وأضاف صقر، بدايته في حفظ كتاب الله كانت على يد الشيخ عبد السلام الهوارى، ثم انتقل إلى شيخ المقرئين ببيلا الشيخ إبراهيم فطاير، يرحمه الله، وقد ختم على يده القرآن، وكان عمره9 سنوات، وكان متفوقا في دراسته في جميع مراحل التعليم، وتخرج من كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ "قسم الصيدلة الإكلينيكية".

وأضاف صقر أنه سمع عن مسابقة أطلقها الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا، عبر فيس بوك، لحفظة القرآن الكريم وقراءته دون أخطاء، فقررت المشاركة، وعرف موعد إجراء المسابقة، فبدأ في الإعداد لها بمراجعة القرآن جزء حتى أتم المراجعة التي تؤهله للمشاركة دون أخطاء.

وقال صقر، شاركت في المسابقة وبدأ تلاوة كتاب الله بمسجد المرسى من الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً دون أخطاء، كما شارك 14 مشاركا في هذه المسابقة، مؤكدة أنه يناشد الصغار والكبار الاهتمام بكتاب الله وتلاوته، فرحته مع القرآن فريدة، لأنه كلما شعر بضيق أو مر بمشكلات أو أصابته حالة نفسية لجأ للقرآن الكريم، سواء مشاكل نفسية وعصبية خاصة مع ضغط مواد الدراسة بكلية الصيدلة، فلجأ للقرآن فخفف عنه ألامه وأخرجه مما أصابه، فعلى الشباب العودة إلى كتاب الله، ويجتهدوا فى تحصيل علومه.

وأكد صقر، أنه سعيد بثناء شيخه عليه وثناء كل من سمع بنتائج المسابقة التي فاز بها، ولم يجد تهنئة من أهالي بيلا وغيرهم من كل المحافظات عندما تخرج من كلية الصيدلة كما سمعها بعد أن أتم الله عليه قراءة القرآن كاملا دون أخطاء في 7 ساعات.

وقال الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا، إنه يجرى المسابقات المتعددة لتشجيع الشباب والصغار والكبار على الحرص على حفظ كتاب الله، ومداومة تلاوته، حتى لا يُنسى، ومن بين تلك النماذج المشرفة الدكتور محمد صقر، الذي تمكن تسميع القرآن الكريم كاملاً غيباً في جلسة واحدة في أقل من سبع ساعات دون أن يخطأ خطأً واحداً، وهو أسرع من سمّع القرآن، والأمر ليس سهلاً ويحتاج لمجهود كبير، داعياً الله العلى القدير أن يحفظه بحفظه، وأن يجعل القرآن شاهداً له لا عليه.

وأضاف أمام مسجد المرسى، شارك في المسابقة التي أطلقها 15 مشاركا كان من بينهم صقر، لتسميع القرآن الكريم في جلسة واحدة، وتشجيع حفظة كتاب الله على المراجعة المستمرة، وعدم النسيان، والمسابقة مفتوحة لجميع الأعمار للذكور والإناث، وهى لكل من يحفظ كتاب الله تعالى حفظاً متيناً، ويستطيع أن يقرأ القرآن الكريم كاملاً متواصلاً غيباً عن ظهر قلب في جلسة واحدة.

وأكد فرج، قراءة القرآن كاملا فى جلسة واحد يستغرق حوالي10 ساعات كاملة، ومن يستطيع القيام بذلك فتتم مكافأته ب 100 جنيه، وعندما يعلم برغبة الشاب أو الفتاة بالمشاركة، لابد أن نحدد له موعداً أولا، ويعطى المتسابق الوقت الكافي في الاستعداد، وبعدها تبدأ عقد الجلسة والتى تكون بعد الفجر حتى قرابة الظهر أو بعده حسب قدرة المشاركة فى الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم كاملا دون أخطاء.

وأكد عبد الرحمن صقر، والد محمد، أنه سعيد بتمكن نجله بتلاوة القرآن كاملا دون أخطاء فى 7 ساعات فقط، وقلما نجد نموذجاً مثل نجله، ولكن دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير فى وفى أمتي، متمنياً أن يكون كل الشباب والفتيات مثله وأفضل منها، مشيراً إلى أن لديه 4 أبناء، إبراهيم بكلية طب بيطري، ومحمود بكلية التجارة، والمهندس أسامه الابن الاكبر خريج هندسة الأزهر، ومحمد خريج كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر طالب أصدقاء محمد وأقربائه تكريمه من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجمال ساور، رئيس مدينة بيلا.



ابتاسامة-محمد-صقر-عقب-الانتهاء-من-التلاوة



تهنئة-من-أمام-مسجد-المرسي-على-تمكنه-من-تلاوة-كتاب-الله-دون-اخطأء-في-جلسة-واحدة



شهادة-التقدير-التي-حصل-عليها-محمد-صقر-لتلاوته-لكتاب-الله-في-7-ساعات



فرحة--كبرى-بعد-حصوله-على-الجائزة-والشهادة