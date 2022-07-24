حسام زكى: باب الجامعة العربية مفتوح أمام الجانب الأوكرانى لتوضيح موقفه

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى إن الجامعة العربية منفتحة على الجميع فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، موضحا أن كلمة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد، كانت بطلب من الحكومة الروسية.

وأضاف زكى، فى تصريحات تلفزيونية، أن الباب مفتوح أمام الجانب الأوكرانى إذا ما أراد توضيح بعض الامور فيما يتعلق بالأزمة موضحا ان هناك إدراك عربى بأن الجانب الأوكرانى له رؤيته الخاصة للأحداث.

وكان قد ألقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خطابا أمام المندوبين الدائمين، حيث أكد أن الموقف الذى تتبناه الجامعة العربية يبدو معتدلا معربا عن تقديره الكامل للموقف العربى، مشددا على حرص بلاده على مواصلة التشاور مع الدول العربية.

وأضاف، فى كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد، أن السبب وراء العملية العسكرية هو حماية أمن روسيا، موضحا أن الناتو يتمدد أكثر وأكثر نحو الحدود الروسية، وهو ما يمثل تهديدا صريحا لأمن روسيا، وبالتالى كان لابد أن يكون هناك تحركا لحماية الأراضى الروسية.