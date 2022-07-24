حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ مع انتشار حرائق الغابات بالولاية

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ فى مناطق بالولاية، بعد أن تضخمت النيران التى تسير بسرعة هائلة قرب حديقة يوسميت الوطنية لتصبح واحدة من أكبر حرائق الغابات بالولاية هذا العام، الأمر الذى أسفر عن إصدار أوامر إجلاء لآلاف الأشخاص وقطع الكهرباء عن أكثر من ألفين منزل وشركة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد بدأ حريق أواك بعد ظهر الجمعة، فى جنوب غرب الحديقة بالقرب من بلدة ميدبينس فى مقاطعة ماريبوسا، وبحلول السبت، زاد الحريق ليشمل نحو 19 ميلا مربعا، وفقا لوزارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا، واندلع الحريق فى الوقت الذى أحرز فيه رجال الإطفاء تقدما فى مكافحة حريق سابق اندلع فى أغلب الجزء الجنوبى من حديقة يوسميت.

وقال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، أنه تم تفعيل أوامر الإجلاء أمس السبت لستة آلاف شخص يعيشون عبر المنطقة الممتدة على مسافة عدة أميل فى منطقة ريفية قليلة السكان.

وأعلن الحاكم جافين نيوسوم حالة الطوارئ فى مقاطعة ماريبوسا، السبت، بسبب أثر الحرائق.

ويشارك أكثر من 400 من رجال الإطفاء فى مكافحة الحريق بمساعدة المروحيات وطائرات أخرى وجرافات، ويواجهون ظروفا صعبة تشمل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة وغطاء نباتى شديد الجفاف، بحسب ما قال باترسون.

وقالت وزارة حماية الغابات بكالفورنيا إن الطريقة التى ينتشر بها الحريق تمثل تحديا لرجال الإطفاء، ووصفت نشط حريق أواك بأنه شديد. وكانت كاليفورنيا قد شهدت فى السنوات الأخيرة حرائق غابات أكبر وأشد فتكا، بعدما أدى التغير المناخى إلى جعل الغرب الأمريكى أكثر دفئا وجفافا على مدار الثلاثين عاما الماضية، وقال العلماء إن الطقس سيصبح أكثر صعوبة، وستصبح الحرائق أكثر ترارا وتدميرا ولا يمكن التنبؤ بها.