جامعة المنوفية: نجحنا فى محو أمية 20 ألفا و281 شخصا خلال العام الحالى

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن جامعة المنوفية نجحت فى محو أمية (20281) خلال عام 2021/ 2022، وتقديم نموذجا مضيئا فى مواجهة مشكلة الأمية عن طريق استغلال إمكانيات الجامعة ومساهمات مركز تعليم الكبار بالجامعة، والاستفادة من مختلف القدرات والأنشطة فى محو الأمية وتعليم الكبار، فى إطار توجهات الدولة المصرية وتنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات فى مواجهة مشكلة الأمية خلال العام الجامعى 2021/2022، وذلك فى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيدا بما حققته الجامعات المصرية فى حل ومواجهة مشكلة الأمية.