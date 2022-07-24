جامعة المنصورة الجديدة تنظم يوما تعريفيا ببرامج كلياتها بمدينة المنصورة

الدقهلية - مرام محمد

تنظم جامعة المنصورة الجديدة، يوما تعريفيا بكلياتها وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، وذلك يوم الثلاثاء 26 يوليو بنادي النيل بمدينة المنصورة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة.

ويشهد اليوم التعريفي، حضور جميع طلاب محافظة الدقهلية المتوقع التحاقهم بالتعليم الجامعي في العام القادم، وكذا أولياء أمورهم لترشيد قرارات الطلاب في اختيار تخصصاتهم الأكاديمية وفق المعايير الموضوعية المستقبلية، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيق بين جامعة المنصورة الجديدة ومحافظة الدقهلية بصفة عامة وجامعة المنصورة بصفة خاصة وانطلاقا من حرص جامعة المنصورة الجديدة على التفاعل الإيجابي، والمساهمة الفعالة في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، ورغبة في إتاحة أفضل فرص التعليم الجامعي بمعايير الجودة التعليمية.

يذكر أن جامعة المنصورة الجديدة تطرح العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الأكاديمي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية)، وفي مجال هندسة الحاسبات (هندسة الحاسب ويشمل المسارات: "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية) مجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج (إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، تصميم المنسوجات والموضة)، ومجال هندسة المنسوجات يشمل برامج (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات).

وتطرح الجامعة في برامجها الدراسية بمجال العلوم الأساسية المُتقدمة برامج (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، ومجال الدراسات القانونية الدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).