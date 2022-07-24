جامعة الدلتا التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

المنوفية - محمد فتحى

تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022 المتقدمين لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للإلتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،حيث يبدأ التسجيل فى الفترة من الاثنين القادم 25/7/2022 وحتى السبت 6/8/2022.

قامت الكلية بتجهيز أماكن لإستقبال الطلاب قبل موعد الاختبار،فضلًا عن اعداد عروض وبروشورات تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية وأهميتها لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالجامعات التكنولوجية الجديدة والبرامج الموجودة بها، فضلًا عن اعداد فيديو توضيحى عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة.

أوضح الدكتورعربى السيد كشك استعداد الجامعة الكامل لإستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، والتى تستهدف قياس المهارات المعرفية والتطبيقية التى تؤهل الطالب علميًا وعمليًا للإلتحاق بالجامعة،مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي حرصًا على سلامة كافة افراد المنظومة التعليمية.

كما أكد رئيس الجامعة انه تم تشكيل لجنة لمتابعة اختبارات القدرات بصورة مستمرة، على ان تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقا لبرامجها المقررة، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل ما يتعلق بإختبارات القدرات ،وحل أى مشكلات تطرأ امام الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم وكافة مقومات الراحة لهم لأداء الإختبارات،متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أن التصحيح يتم الكترونيًا أولًا بأول، ويتم رفع النتيجة على موقع التنسيق، موضحًا ان الاختبار يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية وهى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والرياضيات.

كما أكد محمود سالم أن الكلية حرصت على توضيح كل الضوابط والإجراءات وتيسير التقدم لأداء الاختبارات ،مع تطبيق كل الضوابط التى تحقق الغاية من أداء اختبارات القدرات، والالتزام بتوجيهات رئيس الجامعة وتنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لأداء الإختبارات.

جدير بالذكر ان اختبارات القدرات تُعقد بمقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة الدلتا التكنولوجية- مدينة مبارك الصناعية- قويسنا- المنوفية.