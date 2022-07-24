جامعة أسيوط توقع اتفاقية بين معهد جنوب مصر للأورام والقومى للأورام ومعهد ناصر

وقع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون ثلاثى بين معهد جنوب مصر للأورام والمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة ،ومستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للاورام والدكتور جمال عميرة استاذ جراحه الاورام بمعهد القومى للاورام بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمشرف على معهد جنوب مصر للأورام والقائم بأعمال العميد والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية, والدكتور محمد أبو العيون جابر مدير مستشفى معهد جنوب مصر للأورام بالجامعة, والدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى لمستشفى معهد جنوب مصر للأورام بالجامعة والدكتور وليد حنفى المستشار القانونى لرئيس جامعة اسيوط لشئون المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فراج الاستاذ مساعد بقسم أمراض الدم بكلية الطب والدكتور سمير شحاتة الأستاذ مساعد بقسم علاج الأورام بكلية الطب والدكتور صلاح مبروك للأستاذ مساعد بقسم طب الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام والدكتور خالد فتحى الاستاذ مساعد بقسم طب أورام الأطفال والدكتور اسماء زهران الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور عبير السيد الأستاذ المساعد بقسم طب الأورام بالمعهد بالجامعة.

وقال الدكتور طارق الجمال بان الاتفاقية نصت على وضع خطة عمل للنهوض بوحدة زرع النخاع بمعهد جنوب مصر للأورام لتقديم خدماتها الطبية لمرضى الصعيد وتوحيد فريق البحث بالوحدة لمناظرة حالات البالغين و حالات الأطفال والتنسيق مع استشاريين الزرع بكل من معهد ناصر والأورام و توفير الكوادر الطبية البشرية للعمل بالوحدة بشكل يضمن استمرار العمل دون توقف الالتزام بتنفيذ البروتوكولات العلاجية المتفق عليها ومراقبة القائمين على تحويل حالات الزرع من كافة أرجاء المحافظة وعدم تحويلها الى القاهرة يتم تحويل حالات الزرع الصعيد والموجودة على قوائم الانتظار من معهد ناصر والمعهد القومى للأورام لوحدة زرع معهد جنوب مصر للأورام.

وأشارت الدكتورة مها غانم بان وحده زرع النخاع الشوكى تم انشائها خلال مشروع تعاون دولى بقيمة 15 مليون جنية مناصفة بين وزارة التعاون الدولى وجامعة اسيوط للمساهمة فى القضاء على قوائم انتظار ابناء الصعيد من مرضى الأورام ولخدمه زرع النخاع العظمى بنوعيها الذاتى ومن متبرع أمراض الدم السرطانية لمعالجة نقص المناعة الناتجة عن عمليات الزراعة كما تساهم فى القضاء على قوائم الانتظار .

وأشارت الدكتورة مها غانم أيضا إلى أن وحدة زرع النخاع بالمعهد مجهزة بأحدث ما توصل الى العمل الحديث حيث تحتوى على وحدات زرع النخاع مجهزة بشكل يحد من انتشار العدوى والميكروبات, وغرف للعناية ما بعد الزرع ،وغرفه لفصل المكونات الدم, ومعملا لزرع النخاع وأجهزة تعقيم على البارد وعن طريق البخار, وحده مراقبه مركزية ،وغرفه زيارة تتيح للمرضى مشاهدة اقاربهم من خلال شاشات للتخفيف عن معاناة المرضى اثناء فترة الحجز.