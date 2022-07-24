تونس.. هيئة الانتخابات تعلن عن نسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور فى الخارج

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، امس السبت، إن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة السابعة مساء في "دائرة فرنسا 1" بلغت 1.9%.

وبلغت نسبة المشاركة في دائرة "فرنسا 2"، 1.8%، وفي ألمانيا 4.5% وفي ايطاليا 1.2%، أما في الأمريكيتين وبقية البلدان الأوروبية بلغت 3.1% وفي البلدان العربية 2.9%.

وقال بوعسكر خلال نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات إن نسق للتصويت هو نفسه مع الانتخابات التشريعية لسنة 2019 معتبرا أن الجالية تتجه بشكل كبير في اليوم الأخير من أيام الاقتراع.

وأفاد بأنه لم يتم تسجيل إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع، حيث وقع تغيير مراكز الاقتراع لعدد من المواطنين بالخارج في مركز اقتراع بباريس وكان التغيير إراديا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل تأخير في فتح مركز الاقتراع بسيسيليا الإيطالية.

وصرح بوعسكر بأن عمليات التصويت بالخارج تواصلت في 46 دولة و289 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي يوم الأحد، سواء من الجهات الرسمية أو المناهضين أو الداعمين للدستور الجديد.

وأوضح أن القيام بالدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي يعتبر "جريمة جزائية"، مرجحا إمكانية أن تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.