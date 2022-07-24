تنسيق الجامعات 2022.. تفاصيل أداء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات لعام 2022، عن التفاصيل الكاملة لأماكن تنظيم وعقد اختبارات القدرات، حيث تم تحديد أماكن اختبارات كليات التربية النوعية.
أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-
الجيزة كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)
الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)
القاهرة مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)
مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)
الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)
البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور
مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)
الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)
المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية
كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)
الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)
المنيا - وبني سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)
الفيـوم– بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم
الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر بالمنصورة(فنية – موسيقية)
الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)
دمياط كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)
أسيوط - الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية)
المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية).
قنا - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)
سوهاج كلية التربية النوعية بسوهاج (فنية – موسيقية)
أسوان كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية).
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