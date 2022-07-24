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تنسيق الجامعات 2022.. تفاصيل أداء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية

الأحد، 24 يوليه 2022 06:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تفاصيل أداء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات لعام 2022، عن التفاصيل الكاملة لأماكن تنظيم وعقد اختبارات القدرات، حيث تم تحديد أماكن اختبارات كليات التربية النوعية.
 
أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-
 
الجيزة كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)
الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)
القاهرة مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)
 
مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)
 
الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)
البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور
مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)
الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)
المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية
كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)
الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)
المنيا - وبني سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)
الفيـوم– بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم
الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر بالمنصورة(فنية – موسيقية)
الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)
دمياط كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)
أسيوط - الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية)
المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية).
قنا - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)
سوهاج كلية التربية النوعية بسوهاج (فنية – موسيقية)
أسوان كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية).

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