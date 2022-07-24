اليوم السابع
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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ129 ألف سيدة بالمنيا خلال يونيو

الأحد، 24 يوليه 2022 12:25 م
تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ129 ألف سيدة بالمنيا خلال يونيو حملات تنظيم الأسرة
كتب - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة قدمت خلال شهر يونيو الماضي، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 129248 سيدة، منها 18 ألفا و382 جددا و110 آلاف و866 مترددا، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كتنفيذ ندوات التوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، إلى أنه تم تنفيذ 124455 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 75781 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لـ 15190 سيدة حامل، و12015 سيدة بعد الوضع، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية منها 25866 ندوة حول فيروس كورونا، تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و18492 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.


صحة المنيا

محافظ المنيا

تنظيم الأسرة

الزيادة السكانية



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