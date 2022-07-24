تعليم الجيزة تعلن عن مسابقة لشغل وظائف قيادية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة عامة من بين شاغلى وظائف التعليم المختلفة لشغل وظيفة (مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات بالمديرية – وموجه أول المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات بالمديرية - مدير مدرسة رسمية لغات ومتميزة للغات).

وذلك طبقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 139 لسنة 1981م بإصدار قانون التعليم والمضاف بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012 ،ولائحته التنفيذية رقم ( 428 ) لسنة 2013، وقانون 81 لسنة 2016م.

وعلى القرار الوزارى رقم 65 بتاريخ 6/2/ 2012 بإنشاء وحدة للتجريبيات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، وعلى القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمتميزة.

-وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022، وموافقة اللواء محافظ الجيزة بتاريخ 2022/3/14

شروط عامة لشغل الوظيفة المتقدم لها:-

1.أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال مناسب + شهادة أو إجازة التأهيل التربوى أو دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون حاصلاً على تقريرى الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم بمرتبة كفء.

2.أن يكون قد مارس العمل بالفعل فى المدارس الرسمية لغات والمتميزة، وعلى دراية كاملة بنظام ورسالة المدارس الرسمية لغات والمتميزة.

3.إجادة احدى اللغات الأجنبية التى يتم تدريسها بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة.

4.توافر مستوى جيد من التعامل مع الحاسب الآلي.

5.أن يكون على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى أى جهة أخرى التقدم للوظيفة.

6.ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام.

7.أن يكون حاصلاً على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول (حتى تاريخ التقدم).

8.الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشح واعتمادها من جهة العمل الأصلية.

9.الإسهامات والانجازات فى مجال الوظيفة الحالية، والمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

10.أن يكون المتقدم لوظيفة مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات، ومدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل.

11.أن يكون المتقدم لوظيفة موجه أول المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات من بين شاغلى وظيفة معلم خبير.

بالإضافة إلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 مادة (11) ومنها:

-أن يكون من المتخصصين فى اللغة الأجنبية الأولى التى يتم تدريسها بالمدرسة.

-أن يكون ممن سبق لهم التدريس لمادة الرياضيات أو العلوم باللغة الأجنبية الأولى التى يتم تدريسها بالمدرسة.

-ألا تقل مدة خبرته فى مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن خمس سنوات .

-ألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر يتجاوز خمسة أيام .

-ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية أو مخالفات تمس الشرف أو الأمانة.

المستندات المطلوب تقديمها فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ الإعلان وهي:-

-استمارة الترشيح للوظيفة على النموذج المعد من المديرية وبها التدرج الوظيفى معتمدة من جهة العمل، مدعمة بقرارات معتمدة لكل وظيفة + صورة شخصية للمتقدم .

-صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة حديثة، وصحيفة أحوال ورقية أخرى من واقع ملف المتقدم.

-صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى + شهادة التأهيل التربوى أو دبلومة عامة تربوى معتمدة.

-صورة طبق الأصل من قرار استلام العمل للوظيفة الحالية .

-شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها ولابد أن تكون (سارية).

-إفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية،وعدم وجود جزاءات .

-صورة معتمدة من آخر تقريرين أداء للعامين السابقين للتقدم.

-إقرار بصحة البيانات المقدمة من المرشح.

-للمتقدم لوظيفة موجه أول يتم تقديم صورة معتمدة من قرار التكليف + إقرار القيام بالعمل فى الوظيفة الأدنى مباشرة.

على من يرغب الترشح لهذه الوظيفة التقدم فى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإعلان لإدارة المدارس الرسمية للغات بديوان المديرية

تنبيه هام :-

- مديرو الإدارات التعليمية تقع عليهم مسئولية إعلان العاملين بالإدارة والمدارس التابعة لإدارتهم.

- تقدم الطلبات باليد وليست بالبريد من نسختين إحداهما ورقية مرتبة بترتيب المستندات المطلوبة بالإعلان ،وأخرى إلكترونية PDF.

- سوف يتم تحديد مواعيد المقابلات فيما بعد علما بأن جميع المقابلات سوف تتم بديوان المديرية .