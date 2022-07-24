اليوم السابع
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تعرف على مواعيد قداسات صوم العذراء مريم فى الكنيسة الكاثوليكية

الأحد، 24 يوليه 2022 04:00 ص
تعرف على مواعيد قداسات صوم العذراء مريم فى الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر
كتب ـ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء في الأول من شهر أغسطس، ويستمر حتى يوم 15 أغسطس لمدة أسبوعين، فيما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس ويستمر ليوم 22 أغسطس.

وأوضح الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة، أن القداسات تبدأ بنهضة روحية تكون كل يوم وبها نوع من التأمل للصغير وقداس بعد الظهر وقداس صباحاً للموظفين قبل الذهاب للعمل.

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

وصوم السيدة العذراء مدته خمسة عشر يوما، وهو صوم واجب، لكن عند وجود عذر يمنع أحد المؤمنين من الالتزام بالصوم أو بالصوم الانقطاعي، عليه أن يرجع للراعي أو أب الاعتراف، للاسترشاد برأيه والعمل بتوجيهاته.

 


الكنيسه الكاثوليكيه

صوم السيده مريم العذراء

النهضه الروحيه

صوم العذراء مريم



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