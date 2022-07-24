تعرف على مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية فى أسوان لخدمة 100 ألف نسمة

تابع أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، معدلات ونسب تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزى لخدمة المرضى من مواطنى مدينة السباعية والقرى التابعة لها بمركز إدفو، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 6 معلومات عن المشروع الجديد، تعرف عليهم:
1- تقع مستشفى السباعية المركزى بمدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.
2- يخدم مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزى أكثر من 100 ألف نسمة بالسباعية والقنان والبصيلية والقرى المحيطة بهم.
3- تقام المستشفى على مساحة 10 آلاف و145 متر مربع.
4- تتكون المستشفى من دور أرضى و 3 أدوار علوية، وتتضمن مبنى للخدمات الطبية، وأخر للتمريض ، وثالث للمشرحة.
5- كما تضم التخصصات الطبية المختلفة.
6- أعطى محافظ أسوان تعليماته بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والانتهاء منه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له لتحقيق العوائد الإيجابية منه على المواطنين.
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