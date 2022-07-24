تعرف على علامات وأعراض وعلاج التهاب السحايا

كتب - حسام الشقويرى

ليس من السهل اكتشاف أعراض التهاب السحايا، غالبًا ما يخلط الناس بين العلامات والأعراض المبكرة لالتهاب السحايا والإنفلونزا. في الواقع ، قد يأتي التهاب السحايا في أعقاب مرض شبيه بالإنفلونزا أو عدوى. لهذا السبب من المهم البقاء في حالة تأهب ، ومعرفة العلامات المميزة لالتهاب السحايا وأعراضه ، والتصرف بسرعة. قد يساعد في إنقاذ حياة، حسبما نشر موقع webmd

يشير الباحثون إلى أن العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب السحاياقد تظهر أعراض التهاب السحايا الجرثومي والفيروسي في غضون ساعات أو أيام

تعتبر الحمى والصداع الشديد وتيبس الرقبة من الأعراض المميزة لالتهاب السحايا لكن هناك علامات أخرى تشمل:

استفراغ و غثيان

الارتباك والارتباك (التمثيل "الأبله")

النعاس أو الكسل

الحساسية للضوء الساطع

ضعف الشهية

تشمل الأعراض الأكثر شدة النوبات والغيبوبة .

عند الرضع ، قد تشمل الأعراض الحمى والتهيج وسوء التغذية والخمول. بالإضافة إلى ذلك ، قد تبدو البقعة اللينة في الجزء العلوي من الرأس منتفخة.

العلامات والأعراض المحتملة الأخرى لمرض المكورات السحائية

هذه علامات وأعراض إضافية لعدوى المكورات السحائية التي دخلت مجرى الدم:

لون الجلد غير الطبيعي

تقلصات في المعدة

اليدين والقدمين الباردة

الطفح الجلدي

آلام العضلات أو آلام المفاصل

تنفس سريع

قشعريرة

متى يجب البحث عن رعاية طبية للأعراض المحتملة لالتهاب السحايا

إذا كنت تشك في إصابة طفلك أو أي شخص تعرفه بالتهاب السحايا ، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.